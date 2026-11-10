На юге Филиппин потерпел крушение частный самолет с шестью людьми на борту

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Частный самолет с шестью иностранными гражданами разбился в провинции Южный Давао на юге Филиппин, на месте происшествия продолжается спасательная операция. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя экстренных служб.

Сотрудник службы города Дигос Джомар Калледо рассказал, что информации о судьбе пассажиров и членов экипажа пока нет.

Ранее в Непале столкнулись два туристических вертолета при заходе на посадку в районе Солукхумбу на востоке страны. Авария случилась возле отеля Edelweiss Pheriche в деревне Периче, неподалеку от базового лагеря Эвереста. В результате погиб иностранный гражданин, личность которого не установили, еще один пилот получил травмы.

До этого в США также произошло крушение небольшого самолета – воздушное судно упало вскоре после взлета из муниципального аэропорта Петалума в Калифорнии. Самолет рухнул в поле неподалеку от взлетной полосы и загорелся. На борту находились два человека, оба погибли, их личности не раскрывались.