Один человек погиб при падении вертолета около Майами

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Вертолет потерпел крушение в воде недалеко от пляжа Никсон у Майами. В результате инцидента два человека получили ранения, третий, предположительно, погиб. Об этом сообщает телеканал WSVN.

По данным журналистов, пострадавших доставили в местную больницу, их состояние неизвестно.

Ранее два туристических вертолета столкнулись в районе Солукхумбу на востоке Непала. Авария произошла во время посадки рядом с отелем Edelweiss Pheriche в деревне Периче, недалеко от базового лагеря у Эвереста. Воздушные суда заходили на одну и ту же площадку, столкнулись и упали.

Еще одна трагедия случилась до этого в индийских Гималаях, где вертолет разбился недалеко от деревни Чайен. На борту находились шесть человек, включая пилота. Вертолет вылетел из города Бадринатх в условиях снегопада и перестал выходить на связь.