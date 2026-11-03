Второй за день самолет с предупреждением об угрозе взрыва приземлился в Варшаве

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Два рейса, на борту которых поступили сообщения о возможном взрывном устройстве, приземлились в аэропортах Варшавы во вторник, 3 ноября. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Один из самолетов летел из Лондона и совершил незапланированную посадку в аэропорту Варшава-Модлин. Первоначально он должен был приземлиться в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена, но из-за угрозы взрыва его перенаправили в Модлин.

После посадки воздушное судно отправили в специально отведенную зону. Там оно остается до получения инструкций от соответствующих органов, включая пиротехнические бригады, и до принятия дальнейших решений. Пассажиров эвакуировали, власти действовали в соответствии с процедурами безопасности.

Аэропорт Варшава-Модлин закрыт до дальнейшего уведомления, на месте работают экстренные службы.

Второй самолет выполнял рейс из Копенгагена в Варшаву. После сообщения об угрозе взрыва он приземлился в аэропорту имени Фредерика Шопена, который продолжил работу. Судно также проходит проверку.

Ранее самолет авиакомпании easyJet, следовавший из Амстердама в Эдинбург, передал аварийный сигнал над Великобританией и изменил направление. Отмечалось, что перед этим воздушное судно сделало несколько кругов над Эдинбургом. В конечном счете лайнер приземлился в аэропорту Гатвик в Лондоне.

