TVN: аэропорт Варшавы закрыли после посадки самолета с сообщением о взрывчатке

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Аэропорт Варшава-Модлин временно закрыли после незапланированной посадки самолета, который следовал из Лондона. Причиной стало сообщение о возможном наличии взрывчатки на борту, передает радиостанция TVN.

Уточняется, что на борту лайнера находится 181 человек. По словам пресс-секретаря авиагавани Адама Шабловского, на месте ожидают прибытия пиротехников.

Ранее самолет компании Wizz Air сообщением Лондон – София экстренно приземлился в Будапеште после информации об угрозе взрыва. Он успешно сел в аэропорту имени Ференца Листа.

До этого самолет авиакомпании easyJet, который следовал из Амстердама в Эдинбург, подал аварийный сигнал над Великобританией и сменил направление. Сообщалось, что перед этим воздушное судно сделало несколько кругов над Эдинбургом. В итоге лайнер сел в аэропорту Гатвик в Лондоне.

