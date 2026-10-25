Самолет easyJet подал аварийный сигнал над Британией и сменил курс

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Самолет авиакомпании easyJet, который следовал по курсу Амстердам – Эдинбург, подал аварийный сигнал над Великобританией и сменил курс на британский Манчестер. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По данным агентства, самолет Airbus A319-111 компании easyJet вылетел из Амстердама в 11:47 по местному времени (13:47 по московскому). Затем судно сделало несколько кругов над Эдинбургом и сменило курс на аэропорт Манчестера. Самолет подал аварийный сигнал Squawk 7700.

Код 7700 является универсальным транспондерным кодом, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. Однако он может быть не связан с угрозой катастрофы.

Позже самолет приземлился в аэропорту "Гатвик" в Лондоне около 16:30 по московскому времени. Причины объявления аварийного сигнала пока неизвестны.

Ранее пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Лондона в Вашингтон, подал сигнал тревоги на подлете к американской столице. Борт, следовавший регулярным рейсом BA291 из лондонского аэропорта Хитроу в международный аэропорт Вашингтона имени Даллеса, передал аварийный код 7700.

В момент подачи сигнала лайнер находился на высоте чуть менее двух километров к северо-западу от Вашингтона, в районе границы штатов Мэриленд и Вирджиния. Самолет продолжал снижение по направлению к посадочной полосе.