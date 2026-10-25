25 октября, 19:46Транспорт
В аэропорту Внуково сняли временные ограничения
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.
О введении ограничений в авиагавани стало известно ранее. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Между тем временные ограничения также вводились в Домодедово вечером 24 октября. Аэропорт принимал и отправлял рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Позже ограничения сняли.