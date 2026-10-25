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25 октября, 19:16

Транспорт

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами из-за ограничений

Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

По данным ведомства, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью
онлайн-табло аэропорта.

Ранее временные ограничения ввели в Домодедово вечером 24 октября. Авиагавань принимала и отправляла рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Позже ограничения сняли.

Между тем в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Авторы инициативы указали, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов.

При этом информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом.

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