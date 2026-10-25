Трамп: Россия и Украина хотят заключить мирную сделку

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Россия и Украина хотят заключить мирную сделку по урегулированию конфликта. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

Он также отметил, что трехсторонние переговоры по Украине состоятся скоро. При этом американский лидер не назвал точные сроки, но подчеркнул, что рассчитывает на подвижки в вопросе урегулирования кризиса.

Кроме того, комментируя цель визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию, президент США уточнил, что поездку совершили для обсуждения нескольких вопросов.

"Кроме того, мы вернули хорошего человека, который долго сидел в тюрьме во время администрации (экс-президента США Джо. – Прим.ред.) Байдена. Мы его вернули", – сказал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что США не планируют наносить удары по Ирану 25 октября.

Договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине была достигнута во время встречи Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября.

По итогам контактов помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что консультации с участием России, США и Украины могут пройти в Абу-Даби в первой половине ноября. Ожидается, что встреча состоится на экспертном уровне, однако точную дату и состав делегаций пока не определили.

Помощник президента также отметил, что первая встреча будет предварительной и не стоит ожидать от нее быстрых результатов.