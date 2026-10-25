Захарова заявила, что РФ не закрывала дверь перед желавшими сохранить связи

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Москва никогда не закрывала дверь для тех, кто хотел сохранить связи с Россией и вести переговоры "от имени и по поручению". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире ТВЦ, комментируя стремление представителей Европы занять место в переговорном процессе по украинскому урегулированию.

"С теми, кто в этих странах изъявлял желание, а порой просто говорил о том, что это жизненно для них необходимо, именно для них необходимо общаться с Россией, не терять этой связи, – для них всегда дверь открыта, для них всегда есть возможность моментально сюда приехать, принимать участие в различных мероприятиях, вести переговоры от имени и по поручению или просто от себя и так далее", – отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия готова к диалогу с теми, кто приходит с уважением, а не "с дубиной и мешком фейков".

Кроме того, представитель МИД выразила надежду, что встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае позволит перейти от хаоса к стабилизации. По ее словам, руководители трех крупнейших держав в тяжелейший для международных отношений момент смогут обменяться мнениями в рамках многостороннего формата.

"Конечно, много надежд люди возлагают на подобную встречу. Почему? Потому что хочется многим от этого сползания к абсолютному хаосу начать возвращаться к стабилизации или, по крайней мере, к пути, который к этой стабилизации может привести", – заключила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Соединенные Штаты продолжают контакты на рабочем уровне. При этом, добавил Песков, нового телефонного разговора Путина и Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках пока в планах нет.