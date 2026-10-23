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23 октября, 14:32

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Песков: нельзя исключать возможное участие Европы в переговорах по Украине в ОАЭ

Песков не исключил участие Европы в трехсторонних переговорах по Украине в ОАЭ

Фото: kremlin.ru

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в трехстороннем формате в Абу-Даби. Встреча запланирована на первую половину ноября, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что нельзя исключать возможное участие Европы в переговорах.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию кризиса на Украине. РФ договорилась с представителями администрации США о готовности возобновить трехсторонние контакты.

Переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом будет посвящены теме обеспечения безопасности России и Украины после достижения мира, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени, отметил он.

В свою очередь, Песков заявил, что в качестве площадки для трехсторонней встречи РФ, США и Украины пока рассматривается только Абу-Даби. Отвечая на вопрос, будут ли российские переговорщики готовить предложения к новому раунду переговоров по Украине, представитель Кремля призвал журналистов не торопить события.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что состав делегации на трехстороннюю встречу по урегулированию конфликта определит Путин. Он также добавил, что дело идет к завершению конфликта.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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