Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 616 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны России.

Ночной промежуток, о котором идет речь, длился с 20:00 московского времени 23 октября до 08:00 24 октября.

Перехваты шли над Белгородской, Брянской, Волгоградской областями, а также:

Воронежской областью;

Калужской областью;

Кировской областью;

Курской областью;

Липецкой областью;

Орловской областью;

Пензенской областью;

Ростовской областью;

Рязанской областью;

Самарской областью;

Саратовской областью;

Смоленской областью;

Тамбовской областью;

Тульской областью;

Ульяновской областью.

Кроме того, беспилотники сбивали над Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

При этом российские военные поразили цех, где выпускали безэкипажные катера, в порту Черноморск.

В ночь на субботу, 24 октября, военные продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и по морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины.

В море также поразили судно типа "сухогруз". Оно шло в порт "Одесса" с грузами, предназначенными для обеспечения украинских военных.

Ранее Вооруженные силы РФ также поразили два локомотива Украины в районе Харькова, применив беспилотные летательные аппараты "Герань".

Все цели были успешно поражены. Кроме того, средствами ПВО уничтожены пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 5 593 беспилотников.

