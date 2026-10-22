ВС РФ нанесли удары по энергообъектам и портовой инфраструктуре Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ днем 22 октября продолжили наносить удары БПЛА по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате ударов поражены электроподстанция ПС-330 "Новокиевская" в населенном пункте Хотов Киевской области и электроподстанция ПС-330 "Житомирская" в городе Житомире.

Кроме того, на переходе морем поражены два морских судна типа "сухогруз", которые доставляли в порты Одесса и Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС РФ нанесли удар по автожелезнодорожному мосту Южный в Киеве, который используется для транзитных перевозок военных грузов. Помимо моста, был поражен складской комплекс "Хладокомбинат № 3". На его базе было организовано производство БПЛА большой и средней дальности самолетного типа.