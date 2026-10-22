Российские войска "Геранями" поразили три сухогруза и один контейнеровоз ВСУ

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Военные России с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань" поразили в акватории Черного моря три сухогруза и один контейнеровоз с военными грузами ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Удары наносили специалисты войск беспилотных систем. По данным Минобороны, на судах противника находились "контейнеры с грузом военного назначения".

Ранее сообщалось, что российские бойцы в ночь на 22 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам на Украине.

В частности, в числе пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Их задействовали в выпуске и хранении крылатых ракет, а также дронов.