ВС РФ поразили логистический центр "Эпицентр-К" в городе Ровно

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическому центру "Эпицентр-К" в городе Ровно, который используется для хранения и распределения грузов, предназначенных для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили Минобороны РФ.

"Сегодня (21 октября. – Прим. ред.) днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", – отметили в ведомстве.

Российские военнослужащие на переходе морем также поразили сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения украинских боевиков.

Ранее ВС РФ в Полтаве атаковали складской комплекс, который использовали для хранения беспилотников большой и средней дальности. Удары были нанесены по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также по электроподстанциям, от которых зависит их работа. Целями стали и морские суда. Российские военные также поразили электроподстанцию ПС-330 "Нивки".