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19 октября, 09:56

Политика

ВС РФ поразили локомотивное депо в Киеве, где хранились крылатые ракеты FP-5 "Фламинго"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили локомотивное депо в Киеве, где хранились крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и детали к ракетам FP-9. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также целями стали центр обработки данных "Дата групп" и логистический узел "Файер пойнт". На этой площадке производились и хранились комплектующие для ударных беспилотников самолетного типа большой дальности, а также двигатели для крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

Кроме того, удар пришелся на киевское предприятие – открытое акционерное общество "Химволокно" (ОАО "Химволокно"). Там выпускали компоненты для боевых частей беспилотников большой и средней дальности.

Помимо этого, был нанесен удар по заводу "Планета пластик" в Ирпене Киевской области. На промышленном предприятии производили полимерные материалы для нужд военной промышленности.

Также в Минобороны сообщили о поражении морского судна типа "сухогруз" при переходе морем в 130 километрах юго-западнее порта Одесса. По информации ведомства, на борту находились грузы военного и двойного назначения.

Ранее ВС РФ ударили по электроподстанции в населенном пункте Колодное Тернопольской области. Она обеспечивала работу предприятий ВПК Украины. Также в Луцке было поражено предприятие "Кромберг энд Шуберт", где ремонтировали автомобильную технику в интересах ВСУ.

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