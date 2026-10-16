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16 октября, 20:11

Политика

ВС РФ взяли под контроль 465 км полосы безопасности у границы России

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль 465 километров полосы безопасности у границы России. Об этом сообщил командующий группировкой войск "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров в ходе совещания с Владимиром Путиным.

По словам Никифорова, общая протяженность полосы безопасности у границы составляет 660 километров. Таким образом, 75% из них контролируют российские военные. Всего за время создания полосы безопасности удалось овладеть более чем 3 тысячами квадратных километров территории.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что под контролем Киева в Донецкой Народной Республике (ДНР) остается 2 748 квадратных километров. Тем временем российские военные только за 2026 год взяли под контроль чуть больше 2 тысяч квадратных километров, отметил он.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту", – подытожил президент.

Путин также указал на высокие темпы продвижения группировок войск. Только в сентябре освобождено более 1 300 квадратных километров территории Донбасса и Новороссии. Решающая роль в этом принадлежит российским солдатам и офицерам, добавил он.

Вместе с тем президент указывал, что под контролем Украины остаются около 10% территории ДНР и 16,5% Запорожской области. В это же время начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов говорил, что российские бойцы находятся в пяти километрах от южных окраин Запорожья, наносятся поражения по позициям противника в городской черте. Освобождение региона идет в плановом порядке.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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