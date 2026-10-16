Минобороны РФ показало первые кадры из освобожденного Доброполья в ДНР

Минобороны России опубликовало первые кадры из освобожденного города Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они размещены в канале ведомства в МАХ.

На кадрах показана боевая работа военных 110-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады и 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Об освобождении Доброполья доложил Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он сообщил, что один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении был взят под контроль силами группировки "Центр".

Сейчас там проводятся поисковые мероприятия по выявлению и уничтожению украинских военнослужащих, укрывающихся в подвалах зданий.

Путин выразил благодарность всему личному составу войск, участвовавшему во взятии Доброполья. Глава государства назвал это заметным событием в ходе специальной военной операции. По его словам, взятие города открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР.

