Путин выразил слова благодарности личному составу, участвовавшему во взятии Доброполья

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Владимир Путин выразил благодарность всему личному составу войск, участвовавшему во взятии Доброполья. Об этом президент РФ заявил на совещании во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

Чуть ранее на том же совещании начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) Валерий Герасимов доложил, что подразделения группировки войск "Центр" освободили город Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Путин назвал это заметным событием в ходе специальной военной операции. По его словам, взятие города открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР. Президент также назвал переход города под контроль ВС РФ очевидным успехом военнослужащих.

Ранее Герасимов сообщал, что с 1 сентября 2026 года российские военные взяли под контроль более 1 800 квадратных километров территории и 92 населенных пункта. Всего за этот период группировка "Центр" освободила 15 населенных пунктов, бои продолжаются еще в девяти, в том числе в Райском и Святогоровке.

