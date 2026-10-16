ВС РФ за сентябрь и октябрь нанесли 12 массированных ударов по объектам Украины

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) в сентябре – октябре нанесли 12 массированных ударов по Украине. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину.

По его словам, в ходе ударов поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и логистических центров, задействованных в производстве и хранении ракет и ударных беспилотников, а также 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

Герасимов отметил, что удары наносятся в ответ на атаки киевского режима по объектам на территории России. Приоритетными целями он назвал объекты производства ракетного оружия и беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и запуска.

"В результате нанесенных ударов поражено 76 логистических и складских центров, 203 объекта портовой инфраструктуры и 93 судна, осуществляющих поставку на Украину военных грузов", – сказал Герасимов.

7 октября был нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве и хранении крылатых ракет "Фламинго" и БПЛА большой и средней дальности Fire Point.

Уничтожены монтажные, испытательные и сборочные цеха, а также специализированное оборудование, готовая продукция и компоненты для производства крылатых ракет и беспилотников на территории Южного машиностроительного завода в Днепропетровске.

По плану Генерального штаба удары также наносятся по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, которые обеспечивают потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Герасимов добавил, что ответными ударами снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет.

"На сегодняшний день можно констатировать, что сталелитейное производство на Украине остановлено. В результате нанесенных ударов повреждены девять предприятий украинской металлургии", – сказал Герасимов.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что нанесение ударов по украинским объектам военно-промышленного комплекса, а также логистическим центрам Киева должно быть продолжено.

В это же время системы ПВО России, по словам Герасимова, ежедневно уничтожают более 98% украинских БПЛА. Если в январе текущего года средства ПВО в среднем за сутки перехватывали над российскими регионами около 120 беспилотных летательных аппаратов и ракет, то к сентябрю этот показатель вырос более чем в пять раз. Только за сентябрь было сбито свыше 15 тысяч воздушных целей, что составляет более 500 в сутки.

