Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 19:05

Политика

Путин заявил, что под контролем ВСУ осталось около 10% территории ДНР

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Под контролем Украины остаются около 10% территории Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. Об этом Владимир Путин заявил во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

"Луганская Народная Республика остается полностью под нашим контролем", – подчеркнул глава государства.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что российские бойцы находятся в пяти километрах от южных окраин Запорожья, наносятся поражения по позициям противника в городской черте. Освобождение региона идет в плановом порядке, заверил он. В свою очередь, президент России подтвердил высокие темпы наступления в области.

"Соединения и воинские части объединенной группировки продолжат выполнение задач по освобождению территорий Донбасса и Новороссии в соответствии с утвержденным замыслом", – добавил Герасимов.

Путин также рассказал, что российские военные с начала года освободили в зоне СВО 310 населенных пунктов. В общей сложности под контролем находятся около 6,5 тысячи квадратных метров территорий.

Вместе с тем глава государства указал на положительную динамику действия группировок российских войск. В частности, значительно возросли темпы продвижения.

Многофункциональные истребители Су-57 передали ВС РФ

Читайте также


властьполитика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика