Путин заявил, что под контролем ВСУ осталось около 10% территории ДНР

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Под контролем Украины остаются около 10% территории Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. Об этом Владимир Путин заявил во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

"Луганская Народная Республика остается полностью под нашим контролем", – подчеркнул глава государства.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отметил, что российские бойцы находятся в пяти километрах от южных окраин Запорожья, наносятся поражения по позициям противника в городской черте. Освобождение региона идет в плановом порядке, заверил он. В свою очередь, президент России подтвердил высокие темпы наступления в области.

"Соединения и воинские части объединенной группировки продолжат выполнение задач по освобождению территорий Донбасса и Новороссии в соответствии с утвержденным замыслом", – добавил Герасимов.

Путин также рассказал, что российские военные с начала года освободили в зоне СВО 310 населенных пунктов. В общей сложности под контролем находятся около 6,5 тысячи квадратных метров территорий.

Вместе с тем глава государства указал на положительную динамику действия группировок российских войск. В частности, значительно возросли темпы продвижения.