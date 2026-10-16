Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России за сутки освободили Варваровку и Николаевку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, контроль над населенными пунктами установили подразделения группировки войск "Север".

Кроме того, ВС России за неделю освободили Лукашово, Лобановку, Резниково, Купино, Нефедовку и Черное. Подразделения группировки войск "Центр" также смогли взять под контроль населенные пункты Новотроицкое, Петровское и Лидино Донецкой Народной Республики.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Никольское в Запорожской области. Установить контроль удалось в ходе продолжающихся наступательных действий группировки войск "Восток".