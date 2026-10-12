Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Никольское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Установить контроль над населенным пунктом удалось в ходе продолжающихся наступательных действий группировки войск "Восток". Кроме того, военнослужащие "Центра" освободили населенный пункт Лидино в ДНР, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Новотроицкого и Петровского в ДНР, а также Резникова и Купина в Харьковской области. Кроме того, по данным ведомства, штурмовые группы продвинулись в центральной и северо-западной частях Доброполья, где за сутки взяли под контроль 137 зданий, включая три производственных сооружения.

Морские пехотинцы продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты "Добропольская". Также сообщалось о боях за Приколотное, Котовку, Гогино, Николаевку, Варваровку, Нефедовку и Черное.