Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Освободить данный населенный пункт удалось в четверг, 8 октября, подразделениям группировки войск "Север". В свою очередь, в Харьковской области был установлен контроль над селом Новая Казачья.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области. Сделать это удалось подразделениям группировки войск "Север".

При этом бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в регионе. В частности, продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области.

