Фото: depositphotos/dnaumoid

Финский политик Армандо Мема раскритиковал планы Еврокомиссии ограничить выдачу виз российским спортсменам. Он назвал абсурдным объяснение, согласно которому Россия использует спорт для пропаганды, написал политик на своей странице в социальной сети X.

Поводом для заявления стали слова еврокомиссара по спорту Гленна Микаллефа. 24 ноября на заседании Европарламента он сообщил, что обновленные визовые рекомендации Еврокомиссии предусматривают отказ в выдаче документов российским атлетам, выступающим под национальной символикой.

"Еврокомиссар по спорту Микаллеф пытается оправдать запрет на выдачу виз российским спортсменам, заявляя, что Россия использует спорт в качестве пропаганды. Полнейший абсурд!", – написал Мема.

Ранее стало известно, что российские хоккеисты не смогут приехать в Чехию на чемпионат мира. Им откажут в визах, причем въехать в страну не получится даже с документами других государств Шенгенской зоны.

До этого аналогичные ограничения ввела Канада. Власти страны решили не выдавать визы российским хоккеистам для участия в турнире, который пройдет в 2027 году. По данным СМИ, запрет должен был коснуться даже игроков с действующими визами.