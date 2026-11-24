Союз конькобежцев России подал жалобу на Норвегию из-за невыдачи виз российским спортсменам. Об обращении в Международный союз конькобежцев (ISU) рассказал президент СКР Михаил Гуляев. По его словам, решение норвежских властей создает неконкурентные условия и способствует формированию русофобских настроений.

Российские спортсмены не смогут принять участие в четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который пройдет в Ставангере с 11 по 13 декабря. Первые два этапа состоялись в Пекине и японском Обихиро, третий скоро пройдет в голландском Херенвене.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.