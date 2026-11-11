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11 ноября, 15:39

Спорт

Фигуристка Костылева приостановила тренировки на льду из-за воспаления ягодичных мышц

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Российская фигуристка Елена Костылева временно остановила тренировки на льду в академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" по причине воспаления двух ягодичных мышц. Об этом сообщила мать спортсменки Ирина Костылева в своем телеграм-канале.

После закрытых контрольных прокатов юниорской национальной команды России, которые прошли в конце июля, у Костылевой возникли боли в ноге. По этой причине фигуристка пропустила этапы международного юниорского Гран-при в китайском Сиане и тайском Бангкоке. Костылеву на состязаниях заменяла София Дзепка.

"Вчера вечером сделали МРТ. Ничего критичного, но нужно дать перерыв до конца недели для снятия воспалительного процесса", – написала мать фигуристки.

По ее словам, после длительного перерыва, с 14 сентября по 19 октября, и полного покоя мышц на тренировках началась серьезная физическая нагрузка, из-за чего у спортсменки вновь начались боли в правой ноге. В ближайшую неделю Костылева станет посещать спортзал и заниматься тренировкой другой группы мышц.

Накануне Костылева-старшая рассказала об информационном буллинге дочери со стороны академии "Ангелы Плющенко". Она также попросила разобраться в этом вопросе Федерацию фигурного катания на коньках России.

До этого фигуристка лишилась стипендии академии "Ангелы Плющенко" после того, как ее семья не выполнила условия соглашения. Родители Костылевой обязались не публиковать негативные комментарии об академии, ее руководстве и воспитанниках, а также не допускать тренировок дочери на чужих ледовых площадках.

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