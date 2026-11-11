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11 ноября, 15:40

Спорт

Россиянин Пименов победил на ЧМ в стрельбе из малокалиберной винтовки

Фото: телеграм-канал "Стрелковый Союз России"

Россиянин Дмитрий Пименов завоевал золото чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе. Он выступил в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений, сообщает РИА Новости.

Соревнования проходят в Дохе с 1 по 14 ноября.

В финале олимпийского упражнения Пименов смог набрать 362,8 балла и установить юниорский рекорд мира. Второе место занял словак Патрик Яни (357,2 балла), а третьим стал Нирадж Кумар из Индии (346,5 балла).

Кроме того, россиянин получил квоту на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) определил семь стран, в которых могут пройти летние Олимпийские игры 2036 года. В список вошли Германия, Венгрия, Индия, Катар, Южная Корея, ЮАР и Турция.

Из них ОИ принимали только Германия и Южная Корея. В ФРГ соревнования проходили трижды: летние – в 1936 и 1972 годах, зимние – в 1936 году. Южная Корея принимала Олимпиады 1988 года и зимнюю 2018 года.

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