МОК назвал семь стран, претендующих на проведение летних Олимпийских игр 2036 года

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Международный олимпийский комитет (МОК) определил семь стран, в которых могут пройти летние Олимпийские игры 2036 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В список вошли Германия, Венгрия, Индия, Катар, Южная Корея, ЮАР и Турция. Как отметила председатель комиссии МОК по выбору страны – организатора будущих Олимпийских игр Колинда Грабар-Китарович, высокий интерес к проведению Олимпиады-2036 указывает на то, что страны по всему миру осознают непреходящую социальную и экономическую ценность Игр для местных сообществ.

"Мы продолжим тесно сотрудничать со всеми семью заинтересованными сторонами, чтобы поддержать их в реализации проектов", – добавила она.

Из указанных стран Олимпийские игры ранее принимали только Германия и Южная Корея. В ФРГ соревнования проходили трижды: летние – в 1936 и 1972 годах, зимние – в 1936 году. Южная Корея принимала Олимпиады 1988 года и зимнюю 2018 года.

Ранее сообщалось, что власти Берлина планировали отозвать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036, 2040 и 2044 годах. Вероятно, это связано с тем, что референдум о проведении Олимпийских игр, который мог бы показать, поддерживают ли это жители города, не проводился. При этом законодательство такого голосования не предусматривает.

Еще одним фактором могла стать победа партии "Левые" на выборах в столичную палату депутатов 20 сентября. Кандидат в бургомистры от "Левых" Элиф Эральп выступает против проведения Олимпиады в городе.