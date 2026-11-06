Трамп заявил, что Иран не предпримет шагов по ядерной программе без одобрения США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет предпринять никаких действий в рамках предложений международных посредников по своей ядерной программе без прямого одобрения Вашингтона. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов о том, участвуют ли США в обсуждении переданных Тегерану инициатив.

При этом глава Белого дома добавил, что сами предложения посредников не имеют принципиального значения для Вашингтона.

"Не имеет никакого значения, что они там рассматривают. У Ирана не будет ядерного оружия. Они это знают, и я тоже", – отметил Трамп.

Ранее он допустил, что Штаты могут пойти на обострение в противостоянии с Ираном, однако главным критерием при принятии решения будут интересы США. Американский лидер не исключил как подписания договоренности с Тегераном, так и возобновления боевых действий.