Аэропорт Домодедово закрыт на прием самолетов

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии напомнили, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов, например перебронирование или возврат билета.

Кроме того, пассажирам напомнили, что питание и размещение в гостинице авиакомпании предоставляют в соответствии с федеральными авиационными правилами. При массовых задержках и отменах на организацию этих услуг может потребоваться дополнительное время.