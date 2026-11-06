01:40Транспорт
Аэропорт Домодедово закрыт на прием самолетов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в Российском союзе туриндустрии напомнили, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов, например перебронирование или возврат билета.
Кроме того, пассажирам напомнили, что питание и размещение в гостинице авиакомпании предоставляют в соответствии с федеральными авиационными правилами. При массовых задержках и отменах на организацию этих услуг может потребоваться дополнительное время.
Авиаэксперт рассказал, что делать при задержке рейса