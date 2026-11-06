Какао и кувшинка Виктория амазонская цветут в "Аптекарском огороде"

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

В водной оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве цветет какао и регулярно распускает цветки гигантская кувшинка Виктория амазонская. Об этом сообщила пресс-служба ботсада.

Какао – это дерево, из плодов которого производят шоколад. Чтобы получить плоды, цветки растения необходимо опылить, в условиях оранжереи эту процедуру выполняют вручную. Сколько плодов завяжется, напрямую зависит от того, насколько успешным окажется опыление.

"Виктория амазонская – самая большая кувшинка в мире. Ее гигантские круглые листья и необыкновенные цветки позволяют представить, как выглядит растительный мир тропической Амазонки", – рассказали в ботсаде.

Увидеть оба растения можно только во время обзорных экскурсий по оранжереям. Самостоятельное посещение Викторной оранжереи не предусмотрено.

Ранее в Субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" начался сезон цветения камелий. На родине этих растений – в Японии, Китае, Корее и других странах – сезон цветения начинается в ноябре и длится 2–3 месяца. Цветы распустились в саду благодаря специально созданному микроклимату и правильно подобранному освещению.