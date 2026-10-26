Сезон цветения камелий начался в "Аптекарском огороде"

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

В Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" начинается сезон цветения камелий, сообщила пресс-служба сада.

"Наконец-то удалось добиться правильного микроклимата и освещения – теперь у нас цветение как в природе", – рассказали в пресс-службе.

Бутонов растения заложили много, поэтому цветение обещает быть обильным. Если ничего не помешает, посетители смогут приходить в оранжерею и любоваться камелиями.

На родине этих растений – в Японии, Китае, Корее и других странах – сезон цветения начинается в ноябре и длится 2–3 месяца.

Между тем к весне 2027 года в столичных парках высадят порядка 650 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других видов растений. Параллельно специалисты готовят многолетники к холодам: обрезают стебли, укрывают их и переносят теплолюбивые растения из цветников в оранжереи.