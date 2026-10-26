В России выявили завозной случай лихорадки Зика

Фото: телеграм-канал SHOT

В России зафиксировали завозной случай лихорадки Зика. Заболевание выявили в сентябре у туристки, которая вернулась с отдыха на острове Бали в Москву, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пациентку доставили в инфекционный стационар. Биоматериал был изучен в уполномоченном учреждении ведомства, по результатам лабораторных исследований диагноз подтвердился.

Для России лихорадка Зика не является эндемичной инфекцией, отметили в Роспотребнадзоре. В основном ей заражаются туристы, которые путешествуют по странам Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. При этом заболевание не распространяется на российской территории, так как обитающие в РФ комары не переносят тропические лихорадки.

Роспотребнадзор непрерывно следит за эпидемиологической обстановкой как в России, так и за ее пределами. Кроме того, ведомство использует систему "Периметр" для оценки рисков завоза инфекций. Для определения лихорадки Зика используются российские тест-системы.

Чтобы исключить риск заражения в тропической стране, ведомство рекомендовало использовать спреи для защиты от комаров, носить закрытую светлую одежду, не посещать экскурсии в болотистых местах. Перед поездкой важно уточнить эпидемиологическую обстановку в месте отдыха.

После возвращения важно следить за своим состоянием. Поводом для немедленного обращения к врачу является повышенная температура, ломота в теле, головная боль и сыпь. Также необходимо предупредить специалиста о недавнем путешествии.

Ранее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил, что распространения оспы обезьян в России не ожидается. По его словам, специалисты мониторят ситуацию и готовы оказать помощь гражданам с подозрением на инфекцию. В то же время он указал на возможное изменение механизма передачи вируса, включая воздушно-капельный путь.

