На ВДНХ начали намораживать лед для катка

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

На ВДНХ в Москве приступили к намораживанию льда для катка, который традиционно разместится на Главной аллее. Об этом рассказали в пресс-службе площадки.

Каток зальют между павильоном № 1 "Центральный" и Музеем славянской письменности "Слово". Вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" проложат ледовые дорожки. При этом сама аллея по-прежнему открыта для прогулок.

На территории уже установлены деревянные конструкции и работает строительная техника. Лед создают в несколько этапов. Площадку сначала выравнивают с помощью песка, затем укладывают полиэтиленовую пленку и собирают систему охлаждения. После этого начинается послойное намораживание, которое занимает две недели.

Всего за это время сделают около 450 позонных заливок. На лед уйдет свыше 4 миллионов литров специально очищенной холодной воды, по периметру ее замораживают 11 чиллеров. К началу сезона толщина льда достигнет 10–20 сантиметров.

На катке будут работать прокат снаряжения и детский павильон. Появятся трибуны более чем на 300 зрителей для просмотра ледовых шоу, фотобудки и ресторан "Варежка", где можно согреться горячими напитками и отдохнуть между сеансами.

Песчаное основание практически готово, айс-маты уложены. Павильоны проката смонтированы на 70%, инженерные системы – на 50%. Работы ведутся по графику, отметили в пресс-службе.

В сезоне-2025/2026 площадь катка на ВДНХ составляла более 20 тысяч квадратных метров. Одновременно кататься на льду могли почти 5 тысяч человек. Там выступали фигуристы, а также проводились театрализованные представления, фестивали и спортивные мастер-классы.