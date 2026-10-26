Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 12:50

Город

На ВДНХ начали намораживать лед для катка

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

На ВДНХ в Москве приступили к намораживанию льда для катка, который традиционно разместится на Главной аллее. Об этом рассказали в пресс-службе площадки.

Каток зальют между павильоном № 1 "Центральный" и Музеем славянской письменности "Слово". Вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" проложат ледовые дорожки. При этом сама аллея по-прежнему открыта для прогулок.

На территории уже установлены деревянные конструкции и работает строительная техника. Лед создают в несколько этапов. Площадку сначала выравнивают с помощью песка, затем укладывают полиэтиленовую пленку и собирают систему охлаждения. После этого начинается послойное намораживание, которое занимает две недели.

Всего за это время сделают около 450 позонных заливок. На лед уйдет свыше 4 миллионов литров специально очищенной холодной воды, по периметру ее замораживают 11 чиллеров. К началу сезона толщина льда достигнет 10–20 сантиметров.

На катке будут работать прокат снаряжения и детский павильон. Появятся трибуны более чем на 300 зрителей для просмотра ледовых шоу, фотобудки и ресторан "Варежка", где можно согреться горячими напитками и отдохнуть между сеансами.

Песчаное основание практически готово, айс-маты уложены. Павильоны проката смонтированы на 70%, инженерные системы – на 50%. Работы ведутся по графику, отметили в пресс-службе.

В сезоне-2025/2026 площадь катка на ВДНХ составляла более 20 тысяч квадратных метров. Одновременно кататься на льду могли почти 5 тысяч человек. Там выступали фигуристы, а также проводились театрализованные представления, фестивали и спортивные мастер-классы.

Каток на ВДНХ планируют открыть в конце ноября – начале декабря

Читайте также


город

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика