Съемки третьего фильма о приключениях в Простоквашино стартовали

Фото: кадр из фильма "Простоквашино"; режиссер – Сарик Андреасян; производство – "Газпром-Медиа", К. Б. А./"Кинокомпания братьев Андреасян", "Союзмультфильм"

Работу над картиной "Каникулы в Простоквашино" начали в России, ее выход в прокат ожидается в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба дистрибьютора "Атмосфера кино", передает РИА Новости.

По сюжету Дядя Федор отправится на летние каникулы в деревню вместе с котом Матроскиным и псом Шариком. Жизнь друзей изменится после появления неожиданного гостя, чьи планы поставят под угрозу их дом. Героям придется объединиться, чтобы защитить Простоквашино.

Создатели обещают затронуть в фильме темы взросления, ответственности, дружбы и семьи. Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что Дядя Федор будет учиться ответственности, тогда как Матроскин и Шарик останутся верны своим характерам. По ее словам, именно дружба, семейные ценности и готовность поддержать близких делают классические истории актуальными для разных поколений.

К знакомым ролям вернутся актер Роман Панков, исполняющий роль Дяди Федора, и актер Иван Охлобыстин, вновь сыграющий почтальона Печкина. Родителей главного героя воплотят актеры Павел Прилучный и Лиза Моряк. Голосами Матроскина и Шарика снова станут актеры Антон Табаков и Павел Деревянко, а Галчонка озвучит актриса Дарья Блохина.

В актерский состав также вошли Арина Колахметова, Татьяна Орлова, Андрей Свиридов, Галина Коньшина, Павел Комаров и Олег Верещагин.

Первую картину франшизы посмотрели в кинотеатрах более пяти миллионов зрителей. Вторая часть – "Зима в Простоквашино" – выйдет на большие экраны 17 декабря 2026 года.

Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки связала успех первой картины с интересом зрителей к знакомым героям. По ее словам, в новогодние праздники "Простоквашино" вошло в число лидеров проката, что подтвердило востребованность таких историй как у детей, так и у родителей.

Ранее стало известно, что анимационный сериал "Синяя птица" по мотивам пьесы Мориса Метерлинка выйдет в России 8 января 2027 года. История расскажет об эгоистичном мальчике Мите, который отправится на поиски волшебной птицы, чтобы вернуть любовь родителей.

По задумке создателей, в путешествии герой научится ответственности, осознает последствия своих поступков и поймет, что такое настоящее счастье.

