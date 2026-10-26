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26 октября, 15:57

Происшествия

Певец Крис Браун получил условный срок за драку в ночном клубе Лондона

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Американского певца Криса Брауна приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно по делу о драке в ночном клубе британского Лондона, передает ТАСС.

Приговор огласили в Королевском суде района Сазерк. Ранее 37-летний артист признал вину, от его действий пострадал музыкальный продюсер Эйб Диав. У здания суда собрались десятки поклонников Брауна, которые принесли плакаты в его поддержку.

Вторым обвиняемым проходил рэпер Hoody Baby (настоящее имя – Омолулу Акинлолу. – Прим. ред.). Он также признал вину и получил четыре месяца тюрьмы условно.

В центре разбирательства оказался инцидент 2023 года. По данным полиции, Браун нанес потерпевшему несколько ударов бутылкой по голове, а Акинлолу ударил его кулаком в затылок. Затем нападавшие преследовали потерпевшего, сбили его с ног и избили.

Брауна задержали после того, как в ночь на 15 мая 2025 года он прилетел на частном самолете в Манчестер. Через неделю суд отпустил певца, приехавшего в Европу на гастроли, под залог в 5 миллионов фунтов стерлингов (6,7 миллиона долларов).

Ранее американский актер Шайа Лабаф был арестован за драку у бара в Новом Орлеане. По данным СМИ, ему были предъявлены два обвинения в нанесении легких телесных повреждений. Очевидцы утверждали, что актера вывел из заведения персонал, после чего произошла драка. Затем на место инцидента прибыли врачи.

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