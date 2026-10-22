Блогера Некоглая вернули в изолятор по делу о торговле наркотиками

Фото: телеграм-канал Nekoglai

Выдворенного из России молдавского блогера Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев. – Прим. ред.) снова заключили под стражу в рамках дела о торговле наркотиками. Об этом сообщил телеканал "Первый в Молдове".

Ранее Некоглая перевели из СИЗО под домашний арест. Однако Центральный апелляционный суд принял решение вернуть его в изолятор № 13.

Лебедев был выдворен из России в Молдавию в 2022 году. Поводом стали шутки о российском солдате, который отбивал гранаты руками в окопе.

В феврале 2025 года в Молдавии полицейские остановили автомобиль блогера по подозрению в употреблении наркотиков. Он признался, что употреблял марихуану. Тогда его оштрафовали на 5 650 долларов за вождение без прав в состоянии наркотического опьянения.

В сентябре 2026-го Лебедев и его супруга были задержаны в пригороде Кишинева. По данным СМИ, блогер оказал сопротивление, а девушка попыталась скрыться. В рамках обыска в доме Лебедева нашли два пакета, предположительно, с наркотиками, измельчители для них, электронные весы.

Журналисты выяснили, что вещества сбывались при помощи соцсетей, где аудитория пары составляет около 12 миллионов человек.