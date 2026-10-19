МВД ДНР опубликовало видео задержания блогера Ивана Золо

Видео: телеграм-канал "МВД по ДНР"

(настоящее имя – Иван Золочевский. – Прим. ред.)

МВД по Донецкой Народной Республике опубликовало видео задержания блогера Ивана Золово время концерта в одном из клубов в Донецке. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.

Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по ДНР установили,что ранее блогер на своей странице опубликовал материалы с сатанинской символикой (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Молодого человека задержали в день запланированного концерта и доставили в отдел полиции для составления административных материалов.

В отношении задержанного составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций").

О срыве концерта блогера в Донецке стало известно в ночь на 18 октября. Золо задержали прямо на сцене. Сам Золо рассказал, что купил футболку еще в 2022 году, а позднее записал в ней видео. Он также заявил, что тогда не знал о запрете изображенной на одежде символики сатанизма.

Блогер признал свою вину и пообещал удалить все видеозаписи, связанные с этой атрибутикой. Кроме того, он заявил о намерении утилизировать данную футболку.