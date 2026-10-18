Блогера Ивана Золо задержали во время концерта в Донецке

Фото: vk.ru/Иван Золочевский

Российский блогер Иван Золо, настоящее имя которого Иван Золочевский, был задержан во время выступления в Донецке. О случившемся сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По словам Мизулиной, причины задержания пока не установлены. В своем телеграм-канале она отметила, что обстоятельства произошедшего остаются неизвестными.

Инцидент произошел 17 октября в донецком клубе "Террикон", где проходил концерт блогера. Выступление было частью его гастрольного тура "Свой в городе".

Ранее сообщалось, что выдворенного из России молдавского блогера Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев) перевели из СИЗО под домашний арест по делу о торговле наркотиками.