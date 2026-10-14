14 октября, 21:56Шоу-бизнес
Суд продлил арест блогеру Шурыгиной по делу о распространении порнографии
Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"
Троицкий районный суд Москвы продлил арест блогеру Диане Шурыгиной по делу о распространении порнографии, удовлетворив ходатайство следствия. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
Таким образом, девушка пробудет под стражей до 19 ноября.
Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено после публикации откровенных фото и видео в телеграм-канале, который находился под управлением Шурыгиной. В мае суд отправил ее под домашний арест, однако в июле мера пресечения была изменена на заключение под стражу.
В сентябре стало известно, что Шурыгина заболела в следственном изоляторе. По словам подруги и экс-продюсера блогера Дианы Бичаровой, Шурыгина подхватила ангину и теперь принимает антибиотики.
При этом бывший возлюбленный блогера Шурыгиной Святослав Гусев опроверг эту информацию. По его словам, у девушки была обычная простуда, при этом никаких осложнений у нее не выявили.