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14 октября, 21:56

Шоу-бизнес

Суд продлил арест блогеру Шурыгиной по делу о распространении порнографии

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Троицкий районный суд Москвы продлил арест блогеру Диане Шурыгиной по делу о распространении порнографии, удовлетворив ходатайство следствия. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Таким образом, девушка пробудет под стражей до 19 ноября.

Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено после публикации откровенных фото и видео в телеграм-канале, который находился под управлением Шурыгиной. В мае суд отправил ее под домашний арест, однако в июле мера пресечения была изменена на заключение под стражу.

В сентябре стало известно, что Шурыгина заболела в следственном изоляторе. По словам подруги и экс-продюсера блогера Дианы Бичаровой, Шурыгина подхватила ангину и теперь принимает антибиотики.

При этом бывший возлюбленный блогера Шурыгиной Святослав Гусев опроверг эту информацию. По его словам, у девушки была обычная простуда, при этом никаких осложнений у нее не выявили.

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