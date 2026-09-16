Блогер Шурыгина тяжело заболела в СИЗО

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/diana_s_life2

Блогер Диана Шурыгина заболела в следственном изоляторе. Об этом рассказала ее подруга и экс-продюсер Диана Бичарова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам собеседницы журналистов, в камере очень холодно. Шурыгина подхватила ангину и сейчас принимает антибиотики. Подруга заказала ей лекарства и теплые вещи, однако посылка пока не дошла.

"Условия там, мягко говоря, не очень. Одежды у нее почти нет. Но в целом Диана держится молодцом", – поделилась Бичарова.

Она также отметила, что по возможности привозит Шурыгиной продукты. Девушка просит сладости, газировку и чипсы.

Уголовное дело о распространении порнографии в отношении блогера было возбуждено после публикации откровенных фото и видео в телеграм-канале, который находился под управлением Шурыгиной. В мае суд отправил ее под домашний арест, однако в июле мера пресечения была изменена на заключение под стражу. Блогер будет находиться под стражей до 19 октября.

Через некоторое время стало известно, что Шурыгина посещает храм при изоляторе. В письмах бывшему жениху она также пожаловалась, что за почти три недели ей так и не передали личные вещи. По словам девушки, сотрудники СИЗО задерживают посылки. После этого во ФСИН опровергли эту информацию.