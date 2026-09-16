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16 сентября, 20:45

Происшествия

Мужчина ударил женщину-водителя в ходе конфликта на дороге в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Москва М125"

Полицейские задержали 56-летнего жителя Зеленограда, который в ходе дорожного конфликта ударил женщину-водителя. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД России по Москве.

Инцидент произошел на проезжей части улицы Радио. По данным ведомства, мужчина за рулем автомобиля Toyota вступил в конфликт с женщиной, управлявшей машиной Renault, после чего ударил ее и скрылся с места происшествия.

Женщина получила травму, также ей был причинен материальный ущерб на сумму более 14 тысяч рублей. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность нападавшего. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижневартовске нетрезвый местный житель ударил несовершеннолетнюю девушку в лифте и после напал на сотрудницу полиции. В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела. Прокуратура региона контролирует расследование.

В Москве мужчина на внедорожнике избил девушку-водителя

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