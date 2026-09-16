На Алтае отец избил ногами своего двухлетнего сына

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В Рубцовске Алтайского края 28-летний мужчина жестоко избил ногами своего 2-летнего сына, из-за чего ребенок впал в кому. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел 13 сентября. Отец, разозлившись на плач ребенка, с силой бросил мальчика на пол, после чего несколько раз ударил его ногами по голове.

С травмами ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где впал в кому. В данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

Мужчину задержали, идет следствие.

Ранее жительницу Екатеринбурга приговорили к 16 годам колонии общего режима за убийство 3-летнего сына. По информации следователей, женщина избила ребенка в квартире и в течение суток не оказывала ему помощь. Затем мальчика отвезли в больницу, но по возвращении домой мать снова его избила. От многочисленных травм малыш скончался.