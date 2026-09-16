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16 сентября, 09:16

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Сезон клубники и малины ремонтантных сортов начался на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Сезон клубники и малины ремонтантных сортов стартовал на московских ярмарках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фермеры привозят сорта, которые плодоносят несколько раз за сезон и дают урожай до первых заморозков. Ягоды поступают из Краснодарского края, Дагестана, Московской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской и Ростовской областей.

Среди представленных сортов клубники – "мурано", "альбион" и "королева Елизавета II", малины – "геракл", "херитейдж", "марабелла", "атлант", "карамелька" и "полка". Ремонтантные сорта отличаются плотной структурой ягод, благодаря которой они хорошо сохраняют форму и переносят транспортировку.

Обычные сорта клубники плодоносят несколько недель в начале лета, а ремонтантные – в августе и сентябре. Например, "альбион" отличается сладостью, "мурано" – кислинкой, а "королева Елизавета II" – крупными ягодами. Они цветут и дают урожай несколько раз за сезон, с наступлением осени ягоды продолжают созревать.

У малины ремонтантность проявляется иначе: обычные сорта дают ягоды на прошлогодних ветках, а ремонтантные – на молодых побегах текущего сезона. Основной урожай созревает ближе к концу лета и осенью, постепенно.

Сорта малины различаются по вкусу. "Карамелька" – сладкая и ароматная, у "геракла" ощущается кислинка, "полка" ценится за десертный вкус и насыщенный аромат, "атлант" – кисло-сладкий, а позднеспелый "херитейдж" имеет умеренную сладость.

Участник московской ярмарки на Волгоградском проспекте Алексей Харин из города Лебедяни Липецкой области рассказал, что выращивает ремонтантную клубнику сорта "королева Елизавета II" и малину "херитейдж". Он подчеркнул, что для него важно, чтобы клубника пахла по-настоящему клубникой, а также хорошо переносила дорогу. Также участник ярмарки назвал эталонной ту малину, которая при осеннем сборе не осыпается и держит форму.

Ранее сообщалось, что за лето на московских ярмарках было продано более 50 тонн кабачков. В начале сезона на прилавках появились молодые кабачки разных сортов, которые едят сырыми. Среди них – сорт "Александрия F1" со светло-зелеными плодами и желтоплодный цукини с ярким цветом и нежной мякотью. Ближе к середине лета стали доступны сорта для заготовок.

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