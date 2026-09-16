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16 сентября, 10:56

Спорт

Овечкин отметил изменение отношения к россиянам в НХЛ с 2022 года

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин рассказал об изменении отношения к российским хоккеистам в НХЛ с 2022 года. Своими наблюдениями он поделился в подкасте двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова на Rutube.

По словам Овечкина, первоначально россияне столкнулись с критикой и негативной реакцией. Однако со временем ситуация изменилась.

Хоккеист отметил, что в сложный период спортсменам необходимо доказывать свой уровень непосредственно на льду и демонстрировать особенности российской хоккейной школы. В качестве примера Овечкин привел Кирилла Капризова и Евгения Малкина, которые, по его словам, выступают на высоком уровне.

Ранее Овечкин рассказал, что после завершения игровой карьеры вернется в Москву, где живут его родные и близкие. В июле хоккеист заключил с "Вашингтоном" новый контракт на один сезон. Его зарплата составит 1 миллион долларов, еще 3,25 миллиона предусмотрено в качестве подписного бонуса, а 4,75 миллиона спортсмен получит в зависимости от количества проведенных матчей.

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