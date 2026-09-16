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16 сентября, 10:57

Общество

Участники ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в корнях и суффиксах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Участники ЕГЭ-2026 по русскому языку чаще всего допускали ошибки в правописании корней, приставок и суффиксов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Например, в работах встречались написания "вырожение", "периуд", "лагирей", "отпровляет", "упамянул", "помагать", "минталитет". В то же время общий уровень развернутых ответов был достаточно высоким.

Нередко ошибки допускались в написании приставок с буквами "ы" и "и" после них – "преобретает", "приодолел", "зделать", "безценный". Затруднения вызвали суффиксы – "теплатой", "далие", "ценнасть". Участники ошибались в употреблении мягкого знака в глаголах и глагольных формах "решив остатся", "хочет отказатся", "каждый любит повалятся".

Кроме того, типичными стали ошибки в написании "-н-" и "-нн-" в словах разных частей речи – "жизненого", "сказанны", "даные", "самоотверженость". Не все правильно писали "не" и "ни" – "недо конца", "несдавался", "не удачно выступил", "не служивший парень". Также затруднения вызвали окончания существительных, прилагательных, глаголов и числительных – "службу в армие", "при встречи", "о добром отношение", "опыт в общение".

Отдельно авторы документа отметили ошибки в правописании предлогов и других слов – "в течении года", "в заключении своего сочинения", "вследствии", а также сложности со слитным, раздельным и дефисным написанием слов разных частей речи, например, "приезжали загород", "по тихоньку", "по дальше", "по истине важный".

Также внимание в рекомендациях уделено неправильному написанию слов, находящихся на периферии школьного правописания, но имеющих схожие орфографические элементы с хорошо отрабатываемыми во время занятий словами. Это, в частности, "на протяжение", "засчет", "в преддверие" или "впредверии".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские школьники в этом году показали рекордные результаты на ЕГЭ. Например, впервые за всю историю проведения экзамена выпускница одной из школ набрала 500 баллов по пяти предметам. Еще 5 человек получили максимальные баллы по 4 предметам.

Подход к ОГЭ и ЕГЭ изменился для школьников 9-х и 11-х классов

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