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16 сентября, 11:00

Общество

"Артек" возобновит прием детей из Крыма и Севастополя после летних ограничений

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Международный детский центр "Артек" снова сможет принимать детей, зарегистрированных в Крыму и Севастополе. Соответствующие изменения в указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликованы на сайте республиканского правительства.

Согласно документу, ограничения на прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления теперь не распространяются на "Артек". Это касается как отдельных детей, так и детских групп, зарегистрированных по месту жительства или пребывания в Крыму и Севастополе.

Летом в Крыму на фоне требований безопасности временно ограничили работу детских организаций. В конце июня в республике приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях, а позднее эти меры продлили до конца года.

После этого из "Артека" организовали вывоз детей. Некоторых вернули домой, а часть из них направили в детские лагеря Краснодарского края.

Ограничения распространили на все лагеря, санатории и гостиницы на период с1 сентября по 31 декабря. Они также касались детских групп, приезжающих для участия в спортивных и туристических мероприятиях.

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