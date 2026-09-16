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16 сентября, 11:21

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как три станции салатовой линии изменили поездки москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2016 году в столице открылись станции "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии метро. О том, как они изменили поездки москвичей, Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, данный участок стал одним из самых сложных для строителей: работы велись на большой глубине в условиях плотной городской застройки. Запуск станций стал важным этапом развития метрополитена на севере и северо-востоке городе.

На ветке появилась удобная пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию – пассажирам достаточно перейти на другую сторону платформы. Новые станции также значительно улучшили транспортное обслуживание районов Марьина Роща, Бутырского, Тимирязевского, Бескудниковского, Западное и Восточное Дегунино.

В настоящее время на "Бутырской", "Фонвизинской" и "Петровско-Разумовской" пассажиры каждый день совершают 63 тысячи поездок, и этот показатель растет с каждым годом. Всего за 10 лет на участке было совершено свыше 192 миллионов поездок, рассказал Собянин.

Между тем на Троицкой линии метро за два года пассажиры совершили свыше 38 миллионов поездок. Год назад там открылись станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". На линии есть пересадки на Калужско-Рижскую, Сокольническую и Большую кольцевую линии, а также на МЦК.

Второй этап строительства Троицкой линии метро завершится в 2029 году

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