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16 сентября, 11:08

Город

Около 200 экскурсий проведут в рамках осеннего "Дня без турникетов" в столице

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С 22 по 26 сентября в столице пройдет акция "День без турникетов". В течение пяти дней москвичи и туристы смогут посетить более 150 площадок. Среди них – ИТ-компании, высокотехнологичные предприятия, фабрики, мастерские и другие организации, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Для гостей проведут около 220 экскурсий: покажут рабочие процессы изнутри, расскажут о доступных вакансиях и программах стажировок. Регистрация уже открыта на сайте проекта. С начала года акция объединила почти семь тысяч человек", – отметила Сергунина.

В этот раз впервые свои двери откроет компания, выпускающая оборудование для обслуживания электротранспорта. Посетители увидят, как создается инфраструктура для городских электробусов и трамваев.

Сразу несколько экскурсий посвятят железнодорожному транспорту. Участникам предложат больше узнать о Московском центральном кольце, которому исполнилось 10 лет, и его историческом предшественнике, побывать на одной из старинных столичных станций и попробовать себя в роли машиниста в учебном центре.

В издательстве детской литературы гостей познакомят с творческими профессиями. Они проследят путь от написания произведения до появления книги на полке магазина, понаблюдав за работой редакторов, корректоров, верстальщиков, дизайнеров и других специалистов.

На встрече в сети кофеен директор расскажет о профессиональном пути в сфере гостеприимства от начальной позиции до должности руководителя. Затем шеф-бариста научит желающих делать рисунки на напитках и предложит продегустировать десерты. "Вкусное" знакомство запланировано и на производстве натуральных продуктов питания.

Тех, кто интересуется высокими технологиями, приглашают на прогулку по особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Здесь можно будет увидеть продукцию компаний-резидентов и послушать о роли ОЭЗ в развитии промышленности. Участие возможно с 16 лет.

Полный список мероприятий опубликован на сайте акции "День без турникетов".

Между тем с апреля на Московской верфи прошло более 20 ознакомительных экскурсий. Гости могли воспользоваться тренажером-симулятором, увидеть ремонтные и строительные цехи, а также купить сувениры. Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, что Московская верфь является особенным для всей России предприятием, производящим и обслуживающим электросуда.

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