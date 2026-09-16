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16 сентября, 11:17

Экономика

ЦБ возобновит снижение ставки после замедления инфляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Банк России сможет вернуться к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляционных процессов. Об этом сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

По его словам, продолжительность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики напрямую зависит от динамики устойчивой инфляции. Тремасов привел свежие данные, подтверждающие ускорение базового ценового давления – устойчивая инфляция переместилась из диапазона 4–5% в диапазон 5–6%.

11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание Совета директоров регулятора по вопросу об уровне ключевой ставки пройдет 23 октября. При этом в Госдуме допустили, что к концу этого года ставка может составить 13,5%.

В ЦБ отмечали, что в базовом сценарии годовая инфляция в 2026-м составит от 6 до 7%, но в следующем году она должна вернуться к 4% и находиться на целевых значениях.

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